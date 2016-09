Diplomatie pour les nuls : Trump, généreux avec l’argent des autres

Edito : l’heure tourne pour l’Europe

Il y a de cela un an, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, décrivait le triste état de l’Union, en prononçant son discours de rentrée devant le Parlement européen. Douze mois plus tard, l’Europe ne va pas mieux. Elle est, au contraire, plus enfoncée encore dans ce qu’il faut bien qualifier de "crise existentielle". Un édito d'Olivier Le Bussy.