Météo : soleil et nuages au menu de ce mercredi

La journée débutera à nouveau sous le soleil mercredi, selon les prévisions IRM. Dans le courant de l'après-midi, des champs nuageux encombreront progressivement le ciel, mais le temps restera sec avec des températures comprises entre 22 et 26 degrés. La nébulosité sera plus abondante jeudi et vendredi, avant le retour possible de la pluie ce week-end.