Un édito de Francis Van de Woestyne.

Le surréalisme fait partie de notre culture, de notre art de vivre, de notre patrimoine. Ce surréalisme n'est pas que culturel. Paul Nougé, René Magritte, Achille Chavée et Fernand Dumont ont des héritiers, des disciples en politique. Leur art est moins construit, il ne gagne pas de la valeur avec le temps. Et à l'étranger, il est rarement reconnu. Ceux qui se penchent sur notre manière de faire de la politique détournent la tête avec une moue perplexe. Prenons deux exemples: la "mort" du gouvernement fédéral, et la candidature de Paul Magnette aux élections européenne.(...)