Chers ministres, la confiance doit être réciproque!

Edito

A longueur de législatures, les ministres et partis politiques tentent - par tous les moyens - de renouer ou d’améliorer le lien de confiance qui devrait exister entre les citoyens ou entreprises et nos (nombreux) gouvernements. "Ayez confiance !" s’est lentement imposé comme l’éternel leitmotiv de la classe politique. On aurait presque envie d’y croire, mais la confiance doit être réciproque, sinon elle n’est qu’une sympathique utopie. Et c’est bien là que le bât blesse…En cette veille de rentrée scolaire, penchons-nous sur l’enseignement. Le décret Paysage, lancé par le ministre Jean-Claude Marcourt, a pour objectif de redessiner le paysage universitaire en vue de le rendre plus cohérent. L’ambition est partagée par l’ensemble des acteurs académiques. Cela dit, dans sa concrétisation, la réforme représente un poids administratif inimaginable. Les articles du décret sont très nombreux, hasardeux dans leur interprétation, s’attardant sur des détails et sujets à des changements tous les deux mois. De plus, l’organisation des pôles contraint de très nombreux responsables universitaires à multiplier les longues réunions hebdomadaires. En clair, au lieu de soutenir les ambitions de nos universités, le législateur a plombé leur autonomie et leur flexibilité. Le gouvernement doit faire confiance à nos universités et limiter son emprise administrative aux éléments essentiels qui assurent une bonne gestion de l’enseignement supérieur. Responsabiliser ne signifie pas contrôler.Autre cas de figure, dans l’enseignement secondaire cette fois. Depuis plus de vingt ans, toutes les statistiques démographiques démontrent qu’il est ‘urgent’ d’investir dans la construction de nouvelles écoles, en particulier en Région bruxelloise. Des investissements qui n’ont cessé d’être repoussés jusqu’au jour où la situation devenait intenable. Pour y faire face, le gouvernement de la Communauté française a réformé le système d’inscription à travers un décret qui fait la part belle à la courte distance entre domicile et établissement scolaire, mais qui néglige le choix pédagogique des parents. De plus, malgré des discours promouvant une saine et souhaitable mixité sociale, c’est l’inverse qui s’est produit : une ghettoïsation des écoles déjà en manque de réputation et une mixité sociale plus que jamais en berne. Dans un bulletin scolaire, cela s’appelle un échec.Si les ministres successifs de l'Enseignement et les réseaux affirment vouloir donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, dans la pratique, les directeurs d'écoles croulent sous les circulaires qui grèvent leur quotidien et leurs marges de manœuvres. Ce lundi encore, l’on apprenait que les parents et enseignants qui ont fui ce système pour se réfugier dans des écoles privées ou des cours à domicile vont se faire rattraper par ce tsunami de contrôles et de réglementations. L’objectif serait d’éviter des dérives. S’il y a lieu de mettre un terme à des dérives, faisons-le de manière ciblée. Mais en mettant tout un secteur dans le même sac, la véritable dérive vient du monde politique qui veut contrôler toujours plus…Les ministres ne retrouveront la confiance des citoyens qu’après leur avoir démontré qu’ils pouvaient - eux aussi - octroyer plus de confiance aux initiatives privées, qu'elles soient marchandes ou non. Par leurs engagements et énergies individuelles, les citoyens sont - avant tout - une valeur ajoutée pour notre société. Aux pouvoirs publics maintenant de bien protéger celle-ci.