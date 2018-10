On avait fini par le croire inaltérable, inoxydable, tant il faisait partie du paysage sonore, du monde artistique, et ce durant septante ans. Oublié par la Faucheuse, comme on a pu l’imaginer pour Toots Thielemans, Yehudi Menuhin, Stéphane Grappelli, Ravi Shankar ou Nikolaus Harnoncourt. Charles Aznavour lui-même y est pour quelque chose puisque, malgré l’âge, il a continué à écrire, enregistrer, et faire des tournées d’adieux qui n’en étaient pas, s’affichant comme un infatigable interprète.

À force, écrire, composer, chanter est devenu sa raison d’être.

(...)