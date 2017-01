Un édito de Hubert Leclercq

Majorité et opposition congolaises sont parvenues à un accord qui doit conduire le pays vers une présidentielle en fin de cette année. Pour parvenir à ce compromis, les deux camps ennemis et qui n’ont pas enterré la hache de guerre en signant cet accord, ont pu compter sur la détermination sans faille de l’Eglise catholique congolaise, seule institution capable de faire asseoir et dialoguer ces deux clans.