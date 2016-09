Edito : de grands champions, tout simplement, aux Jeux paralympiques

Edito

Un édito de Jean-Claude Matgen.

Les exégètes du sport auront beau passer des heures à comparer la qualité intrinsèque des exploits forgés par les athlètes valides et par ceux qui souffrent d’un handicap, certains auront beau relativiser les performances de ces derniers et critiquer le fait que les Jeux paralympiques voient se mélanger des sportifs atteints de handicaps divers, ce qui peut, parfois, un peu brouiller la perception de leurs prestations. Il n’empêche que le spectacle offert à Rio, pendant une dizaine de jours, par ces hommes et ces femmes atteints dans leur chair ou leur esprit par un dérèglement insidieux de leur mécanique physiologique ou psychique force l’admiration, le respect et l’enthousiasme, car on a eu droit à des empoignades homériques et des numéros de haut vol.