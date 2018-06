Un édito de Jean-Claude Matgen.

Quand Diables Rouges et joueurs de l’équipe nationale du Panama monteront sur le terrain de Sotchi, ce lundi, sur le coup de 17 heures, douze rencontres auront déjà été disputées pour le compte du Mondial 2018. C’est dire si les supporters belges auront rongé leur frein avant qu’enfin les choses sérieuses commencent pour eux.

On a déjà pu lire, écrire, entendre qu’il y avait, dans l’existence, des choses plus importantes et surtout plus graves qu’un match ou un tournoi de football.

(...)