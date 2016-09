Edito: Entreprendre en Wallonie ABONNÉSFrancis Van de Woestyne Publié le lundi 05 septembre 2016 à 06h48 - Mis à jour le lundi 05 septembre 2016 à 06h52

Edito Les francophones pleurent la fermeture brutale de l’usine Caterpillar à Gosselies. Après les larmes et la colère, il faudra rebâtir. Soulignons d’abord (et souhaitons que cela dure) l’extrême dignité du personnel. Profondément meurtris par la décision de fermer l’entreprise, les membres de Caterpillar ont la rage au bord des lèvres et ne comprennent pas qu’un outil, rutilant, performant, soit abandonné en pleine activité alors que le travail y était de qualité. Ils sont déçus mais dignes.

