Officiellement, la décision n’est pas encore prise. Mais selon un faisceau d’indices concordants, le choix du gouvernement belge se porterait sur l’avion de combat américain F-35 pour remplacer les F-16, arrivés en bout de course. L’Eurofighter et le Rafale seraient "out". Est-ce un choix de raison ou un choix politique, imposé par la N-VA à Charles Michel ? Les opposants au F-35 affirment déjà que les libéraux ont capitulé en rase campagne. Car le F-35 a, depuis le début, la préférence des militaires, de l’industrie et des partis flamands. Examinons les arguments des uns et des autres.