Comment empêcher qu’un parti, Islam, partisan de l’instauration de la charia, ne se développe en Belgique ? Faut-il ignorer le danger ? Interdire le parti ? Le parti Islam est en campagne électorale. Son programme prévoit l’application de la loi islamique en Belgique et charrie un certain nombre d’idées et d’horreurs en totale contradiction avec nos idéaux et les principes de base de notre démocratie. Un exemple : les hommes et les femmes devraient être séparés dans les transports en commun, "à la demande des femmes qui se sentent agressées par le regard des hommes". Insupportable, indéfendable, incompatible avec nos règles de vie. Faut-il ignorer la menace? Non.

(...)

Un édito de Francis Van de Woestyne.