Un édito de Francis Van de Woestyne.

L’assainissement des finances publiques est impopulaire mais prioritaire. Or la Belgique est encore et toujours dans le "rouge" : la dette publique belge atteint 106 % du Produit intérieur brut. Il faut donc maîtriser les dépenses publiques. Celles liées à la Sécurité sociale représentent environ un tiers du total. La tentation est donc de la mettre au régime.

Il y a deux attitudes inopportunes dans ce dossier. La première serait de se mettre la tête dans le sable et de considérer que les générations futures n’auront qu’à supporter le poids des charges que nous aurons accumulées. Plusieurs gouvernements précédents ont choisi de ne rien faire. Pourtant, à vouloir maintenir tel quel le système actuel, on risque de le mettre en danger, de le rendre, un jour, incapable de faire face à des obligations de plus en plus coûteuses.