Edito: Il faut une nouvelle ambition industrielle

Edito

La Belgique - cette fois c’est la Région wallonne - est durement touchée par la décision, brutale, d’une entreprise américaine, Caterpillar, de fermer le siège qu’elle occupait depuis 40 ans à Gosselies.

Le coût social est énorme : 2 200 salariés sont licenciés. Et plusieurs milliers d’emplois sont touchés chez les sous-traitants. La logique purement financière a prévalu : pour maintenir un niveau élevé de dividendes à ses actionnaires, Caterpillar a choisi de supprimer 10 000 emplois d’ici 2018 dans les différentes usines qu’elle possède dans le monde.

La direction de l’entreprise justifie sa décision : le marché est en décroissance. Pourquoi avoir sacrifié le siège wallon ? Le site est surdimensionné. De plus, la Belgique présente des coûts salariaux plus élevés qu’ailleurs. Et le climat social régulièrement perturbé rend la Région wallonne moins attractive.