Intercommunale. Prononcez ce mot, et il vous vient d’emblée un arrière-goût désagréable : il sent le cumul et la magouille. Il fleure les mandats, l’embrouille, l’opacité. Bref, tout ce qu’on n’aime pas en politique. Quel dégât. En soi, l’intercommunale est une structure utile. Quand plusieurs communes unissent leurs moyens pour gérer un outil impossible à supporter seule, la structure intercommunale est la meilleure formule. Mais cet outil a souvent été détourné de son objectif premier...

Un édito de Francis Van de Woestyne.