On ne sait dans quelle catégorie il faut classer le "livre" écrit par Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, ancienne ministre fédérale de la Mobilité. Règlement de compte sous la ceinture, psychanalyse à bon marché, suicide politique ?

Quel que soit le genre, on est rarement tombé aussi bas. Il ne s’agit pas de faire le procès d’une femme qui raconte par le menu les affres d’une jeunesse difficile : horrifiée par un père buveur et coureur de jupons, rejetée par ses amies de classe à cause d’un physique ingrat. Les humiliations qu’elle a subies la rangeraient plutôt parmi les victimes de la société.