Un édito de Sabine Verhest.

Journée noire, dimanche, outre-Rhin : le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) perce, avec plus de 13 % des suffrages, selon les sondages à la sortie des urnes, et entre au Bundestag en tant que troisième force politique du pays, derrière les conservateurs et les sociaux-démocrates.

(...)