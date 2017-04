Les citoyens sont de plus en plus attirés par des hommes et des femmes politiques qui se déclarent contre ou en dehors du système, qui cherchent à exacerber l’opposition peuple/élites. Trump, Le Pen, Mélenchon… en sont les tristes exemples. Emmanuel Macron ? C’est différent.

Il n’est pas issu des partis traditionnels mais il est quand même dans le système. Sa jeunesse et l’originalité de son positionnement (et à gauche et à droite) l’ont aidé à se hisser au second tour du scrutin présidentiel.

...