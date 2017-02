Un édito de Francis Van de Woestyne.

La formule "la droite la plus bête du monde", imaginée par Guy Mollet, ancien président du Conseil français, a déjà beaucoup servi dans l’histoire de nos voisins et amis. Devra-t-on à nouveau l’utiliser dans les jours à venir ? Oui, si François Fillon maintient sa candidature contre vents et marées. Pourquoi ? L’ancien Premier ministre est, bien sûr, toujours présumé innocent et la justice poursuit son enquête sur les éventuels emplois fictifs qu’il aurait accordés à sa femme et ses enfants. Mais François Fillon a bien tort d’affirmer que cette nébuleuse affaire est le résultat d’un complot d’Etat, ourdi par la gauche. Le principal ennemi de François Fillon, c’est François Fillon lui-même, c’est sa pitoyable défense, c’est son incapacité à justifier la réalité du travail effectué par sa femme - qui semblait ignorer qu’elle travaillait pour son mari…