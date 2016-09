Edito : le choix de Bart

Edito

Un édito de Francis Van de Woestyne.

En évoquant une possible reconduction, au-delà de 2019, de la coalition fédérale actuelle - qui donne la priorité au socio-économique - il a suscité des inquiétudes chez les plus flamingants de ses élus. Qu’on les prive de communautaire pendant cinq ans, passe encore. (Soit dit en passant, le communautaire est présent dans bien des dossiers, mais bon). Que cette période d’abstinence communautaire se prolonge pendant cinq nouvelles années, voilà qui est au-delà des forces des nationalistes qui avaient vu en De Wever le seul homme capable de mener la Belgique au séparatisme. Dès lors, ils n’en peuvent plus, ces passionnés de la moulinette, qui rêvent de trancher les derniers bouts de fédéralisme qui font que le pays tient encore debout.