Un édito de Jean-Claude Matgen.

On ne compte plus les péripéties qui ont accompagné le projet de construction, du côté du plateau du Heysel mais en région flamande, d’un stade national censé accueillir des matches de l’Euro 2020 de football. Michel Platini, alors qu’il tenait encore les rênes de l’UEFA, avait voulu que cet Euro se dispute dans plusieurs villes de l’Union, histoire de donner une valeur symbolique à l’événement. Si l’on s’en tient à ce seul critère, on ne comprendrait pas que Bruxelles, capitale de l’Europe, ne figure pas dans le casting des villes-hôtes de la compétition. Pour en être, il fallait quitter un stade Roi Baudouin obsolète et construire une arène moderne.

(...)