Edito: pas étonnant que les politiques sociales soient moins généreuses au Sud du pays

Edito

La Belgique, endettée, ne peut pas faire de miracle. Avant - mais qui s’en souvient ? - on dépensait sans compter. Les crises communautaires ? On les résolvait grâce à la politique du gaufrier : si l’on dépensait un franc au Nord du pays, il fallait dépenser un franc au Sud. Et vice-versa. Les crises sociales ? L’argent encore : les plans de restructuration étaient largement financés par les pouvoirs publics qui accordaient la prépension à des gens de 55, 52 voire 50 ans.

Au fil des ans, les gouvernements, de centre gauche, de centre droit, ont creusé le trou de la dette publique. Pas grave, avait rassuré un ministre PS : la dette publique disparaîtra toute seule, comme elle est arrivée.