Un édito de Francis Van de Woestyne.

Les raisons du désintérêt des citoyens pour la vie politique sont multiples. Les petits jeux politiciens, les entourloupes en font partie. Se porter candidat à une élection, juste pour "faire des voix" et renoncer, après le scrutin, à siéger dans l’assemblée dans laquelle on vient d’être élu, contribue à éloigner les électeurs des élus. Paul Magnette, professeur et docteur de sciences politiques, bourgmestre de Charleroi, a annoncé qu’il conduirait la liste du PS aux élections européennes.(...)