L’Amérique d’abord, Donald Trump l’a clamé à la face du monde lors de son discours d’investiture, vendredi à Washington, sur les marches du Capitole. A l’heure où il martelait ses mots, levait le pouce ou le poing, l’on se demandait quelles idées pouvaient bien traverser l’esprit des chefs d’Etat et de gouvernement européens. Car il faut bien s’y résoudre de ce côté-ci de l’Atlantique, l’oligarque mal dégrossi, star de la téléréalité dont la posture et les propos n’ont laissé entrevoir aucune des qualités requises pour exercer la fonction suprême, est aujourd’hui président des Etats-Unis. Davantage qu’un simple homologue, leur partenaire et allié historique - jusqu’ici du moins....