Un édito de Dorian de Meeûs.

Dans la lutte contre le cancer, les progrès réalisés en chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées et immunothérapies ont permis de sauver 85 000 vies supplémentaires en Belgique entre 1990 et 2014. Mais malgré l’expertise de nos scientifiques, environ 27.000 personnes meurent encore chaque année de ce mal. Les patients guéris ou en rémission sont heureusement de plus en plus nombreux.

(...)