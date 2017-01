Edito Un edito de Francis Van de Woestyne.

Un gouvernement est là pour gouverner. Un chef, comme disait Chirac, ça doit "cheffer". "The duty of an opposition is to oppose", écrivait Lord Randolph Churchill, père de Winston. Mais pendant ce temps-là, les citoyens observent, médusés, le niveau des débats politiques. Ainsi, donc, va la vie politique en Belgique. Charles Michel décide, Bart De Wever surveille, applaudit ou détruit. Elio Di Rupo condamne. Hedebouw fait dans le "poujade".

C’est le petit jeu politique classique. Evidemment, on aimerait tous que le débat vole un peu plus haut. Car ces derniers jours, nos éminences n’étaient pas très loin de la rigole. Mais qui rigole ? On voudrait pourtant que les arguments échangés soient solides, charpentés. Qu’il y ait dans les déclarations du fond, une vision, quelque chose qui nous transporte.

(...)