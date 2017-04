Un édito de Francis Van de Woestyne.

Emmanuel Macron, 39 ans, sera, selon toute vraisemblance, le prochain président de la République française. Opposé à Marine Le Pen au second tour, le cadet des candidats a reçu les appuis d’une partie de la gauche et de la droite. Il a, si tout se passe sans encombre, toutes les chances de succéder à François Hollande à l’Elysée. Entre les deux options, Macron et Le Pen, le choix est sans hésitation : il faut éviter de livrer la France au chaos économique, à la haine comme le propose le Front National. Emmanuel Macron a profité de circonstances politiques exceptionnelles.

(...)