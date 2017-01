Un édito de Jean-Claude Matgen.

La décision du Diable Rouge Axel Witsel, 27 ans, de privilégier son portefeuille au détriment d’un avenir sportif plus prestigieux mais (un peu) moins lucratif que celui que lui promettent les sirènes chinoises démontre de façon presque obscène que, dans le monde du football professionnel, l’argent a effacé toute autre valeur.

Certains ténors du ballon rond conservent une petite once d’orgueil sinon de dignité. Petite once, écrit-on, car ceux-là, aussi, amassent, sans scrupule, des fortunes sur la seule qualité de leur coup de pied. Mais ils ont le "bon goût", si tant est que cette notion existe dans le foot-business, de dire "non" aux tentateurs dénués de toute culture footballistique, comme le sont aujourd’hui des Chinois sans passé et qui essaient de se construire un avenir en dépensant sans compter un argent aux origines parfois douteuses.