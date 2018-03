Une opinion signée par 270 scientifiques belges.

L'avenir de l’homme dépend de la biodiversité. Il est temps que nous en fassions tous la plus haute priorité.





Aujourd'hui, un ensemble de quatre rapports d'évaluation régionaux sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques sont publiés par la Plateforme Intergouvernementale pour la Biodiversité et les Services Ecosystémiques (IPBES). L'IPBES est à la biodiversité ce que le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est pour le changement climatique. Il fournit des évaluations scientifiques sur l'état des connaissances concernant la biodiversité de la planète et ses contributions aux humains, en réponse aux demandes des décideurs.

Selon les évaluations, préparées par plus de 500 experts internationaux provenant de plus de 100 pays, la biodiversité est fort dégradée. Par exemple, l'évaluation régionale pour l'Europe et l'Asie Centrale montre que dans notre région, la population d'environ la moitié de tous les animaux et plantes marins (pour laquelle nous avons des données) a diminué au cours de la dernière décennie. Les espèces d'eau douce subissent également une pression énorme, car les rivières, les ruisseaux, les lacs et les étangs dans lesquels ils vivent sont les habitats les plus menacés en Europe : 37% des poissons d’eau douce sont menacés d’extinction.

Les espèces et les écosystèmes terrestres ne sont pas épargnés: seuls 16% des habitats terrestres de l'Union européenne ont un statut de conservation favorable (sur la période 2007-2012). En ce qui concerne l’érosion des sols, 25% des terres agricoles de l’UE sont touchées, ce qui, combiné à une baisse de la matière organique du sol, pourrait compromettre la production alimentaire. Globalement, les plantes et les espèces animales disparaissent actuellement entre 100 et 1000 fois plus vite que le taux d'extinction naturel; ce que certains scientifiques appellent le début de la sixième extinction de masse.

Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la perte de biodiversité?

La biodiversité est reconnue mondialement comme la pierre angulaire des écosystèmes sains. Elle constitue la base de tous les «services» produits par la nature. Ces "services écosystémiques" nous fournissent de la nourriture et des médicaments, offrent les matières premières nécessaires à l'activité économique et à l'innovation, permettent toute une gamme d'activités de loisirs, nourrissent nos besoins spirituels et inspirent nos créations artistiques.

La biodiversité offre également des services de régulation tels que la production d'oxygène dans l'atmosphère, la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat, la purification de l’eau, la fixation de l'azote dans nos sols et la pollinisation. De plus, la biodiversité nous rend plus résistants et résilients. Alors que la biodiversité disparaît, les écosystèmes deviennent moins résilients et tous les services qu'ils offrent disparaîtront également. La biodiversité a aussi une valeur intrinsèque: les espèces sont le produit d'un long processus évolutif, et elles ont donc le droit de continuer à exister, qu'elles soient ou non utiles à l’homme.

Que pouvons-nous faire?

La perte de biodiversité est causée par un certain nombre de facteurs interconnectés tels que l'intensification de notre agriculture, le changement climatique, le développement urbain, la surexploitation et l’utilisation non-durable des ressources naturelles, la pollution de l’air, des terres et des eaux, le nombre croissant des espèces invasives et leur impact, entre autres. La plupart de ces problématiques doivent être traitées mondialement, mais aussi au niveau national, régional et local.

L’évaluation de l'IPBES offre un aperçu de la situation globale et fournit également une liste d’options pour différents secteurs d’activité afin d’améliorer la situation actuelle: la conservation; l’environnement; l’agriculture; l’activité forestière; la pêche; l’énergie; et les services. Par exemple, l’IPBES propose de développer une meilleure intégration entre les secteurs, ce qui permettrait une prise en compte plus systématique de la biodiversité par les décideurs publics et privés. IPBES propose aussi de mesurer le bien-être national au-delà des indicateurs économiques actuels, en tenant compte des diverses valeurs de la nature.

L’évaluation propose également des réformes fiscales écologiques qui inciteraient le passage au développement durable. L’évaluation liste également une série de mesures qui pourraient être mise en place en terme de renforcement de la sensibilisation du public ; de l’amélioration des législations ; de la sécurisation des fonds pour la conservation des espèces, entre autres.

Appel à l'action

En marge de la publication de l'évaluation de l'IPBES, nous, chercheurs belges, appelons les différentes autorités de notre pays à prendre des mesures urgentes pour la sauvegarde de la biodiversité. Nous nous engageons à mener les recherches scientifiques écologiques et sociales nécessaires pour soutenir de telles mesures. L'avenir de l’homme dépend de la biodiversité. Il est temps que nous en fassions tous la plus haute priorité.

--> Voici l'ensemble des signataires:

Adriaens Tim, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Onderzoeker

Âdriaens Dominique, Universiteit Gent, Full Professor

Apostolos Georgoulas, Universiteit Antwerpen, PhD student

Arijs Frans, CITES, Scientific Advisor

Backeljau Thierry, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Director a.i.

Baert Kristof, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Baeye Matthias, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Scientific worker

Barbier Yvan, Université de Mons, Chargé d'enseignement

Bastiaens Hilde, Universiteit Antwerpen , Professor

Bataille Gwennaël, Université catholique de Louvain, PhD student

Bauler Tom, Université Libre de Bruxelles, Professeur

Bauman David, Université Libre de Bruxelles , Doctorant

Ben Ammar Imen, Université de Namur, Post-doctoral researcher

Berhault Angélique, Belgian Biodiversity Platform, Science communication

Bertrand Panier, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Museology

Beyens Louis, Universiteit Antwerpen , Emeritus Professor

Boeraeve Fanny, Gembloux Agro-Bio Tech, PhD Candidate; IPBES Young Fellow

Born Charles-Hubert, Université catholique de Louvain, Professor

Bournonville Thibaut, Université de Namur, Technicien de laboratoire

Breman Floris, Wageningen University , PhD candidate

Brosens Dimitri, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Biodiversity Data Research Liaison Officer

Buysse David, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Aquatic ecologist

Cassart Benoit, Université catholique de Louvain , Research assistant

Chaiban Celia, Université catholique de Louvain, PhD student

Chavée Simon, Université catholique de Louvain , PHD student

Verheyen Erik, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Staff Reseacher

Veríssimo Pereira Nuno, Botanic Garden Meise, Herbarium Technician

Verleye Thomas, Vlaams Instituut voor de Zee, Dr. Senior Science Officer Policy Information

Vermeersch Sophie, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Verniers Jacques, Universiteit Gent, Emer. Senior Professor

Verstraeten Arne, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist Environment and Climate

Verzelen Yasmine, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Junior Scientist

Viane Ronald, Universiteit Gent, Retired

Vranken Isabelle, Université de Namur, Teaching collaborator, Ph. D.

Vray Sarah, Université de Mons & Université de Namur, PhD Student in Sciences (biology)

Wang Luoluo, Universiteit Gent, Ph.D

Wasof Safaa, Universiteit Gent, Postdoc

Waterkeyn Aline, KU Leuven, Teaching assistant

Weatherley-Singh Janice, Wildlife Conservation Society, EU Strategic Relations

Weikmans Romain, Université Libre de Bruxelles, Chercheur et Maître d'enseignement

Wesselingh Renate, Université catholique de Louvain, Professor

White Rebecca, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Intern

Wilmotte Annick, Université de Liège, Research Associate FRS-FNRS

Wolters Jan-Willem, Universiteit Antwerpen, PhD student

Wouters Jan, Institute for Nature Research, Scientist

Zaccai Edwin, Université Libre de Bruxelles, Professor