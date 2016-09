Absence de protectionnisme européen, cessons d'être naïfs

Opinions

Lettre ouverte de Jean-Noel Lebrun, citoyen belge.

Monsieur le Premier Ministre,

Dans le journal L'Echo vous indiquez que vous êtes 'absolument contre l'introduction d'une dose de protectionisme dans notre économie':

Peut-être n'êtes-vous pas complètement informé des pratiques douanières de nos principaux concurrents industriels, et de la Chine en particulier? Ayant développé une petite activité de construction de voiliers à coté de Shanghai je peux vous assurer que la Chine fait tout pour compliquer l'importation dans son pays de produits étrangers:

- Blocage systématique en douane et inspection de tous les produits importés,

- Ce blocage peut durer plusieurs semaines lorsqu'il manque une notice de sécurité pour un pot de peinture Française de 20 litres.... alors que les produits chinois sont utilisés et stockés en usine sans précautions particulières,

- Taxe d'office de 10% ou 20% pour les classes de produits pour lesquels une fabrication Chinoise existe.

Les coûts de stockage et d'inspection en douane sont immédiatement répercutés à l'importateur, permettant à la Chine de réduire les coûts de son administration et même de faire un profit.... une excellente méthode pour réduire à la fois le chômage et ses déficits budgétaires!

De plus, lorsqu'un composant électrique ou électronique est importé, l'administration Chinoise exige la fourniture des schémas électriques détaillés (permettant ainsi de les copier plus facilement) avant de libérer l'ensemble des produits bloqués en douane.

Pendant ce temps, l'Europe laisse entrer plutôt librement et très naïvement sur son territoire, avec la bénédiction des multinationales et des importateurs locaux, des produits souvent de mauvaise qualité ou fabriqués dans des conditions douteuses, et parfois toxiques.

Nos fabricants locaux sont soumis à un traitement bien plus lourd: comment s'étonner ensuite qu'ils ferment, et que les citoyens se détournent de l'idéal européen?

L'Europe est un passoire.... pourquoi ne pas faire comme la Chine et garder en douane pour les tester tous les produits importés, et faire payer ces coûts par les importateurs? Cela contribuera à rétablir l'équilibre avec nos production nationales, et à réduire le chômage.

La Belgique abrite le centre de décision des principales institutions européennes: Si nous sommes le pays qui a le plus à perdre d'une désaffection de l'idéal européen, nous sommes aussi celui où les politiques peuvent le mieux influencer, par leur proximité quotidienne, l'action de nos institutions.

C'est pourquoi nous attendons beaucoup de votre action sur ce sujet important.

En espérant que ces quelques lignes pourront vous être utiles, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur Le Premier Ministre, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.