Au même titre que le léopard des neiges et le gorille à dos argenté, le silence est ainsi devenu une espèce en voie de disparition. Pourtant, ne vous arrive-t-il pas de vouloir pousser sur la touche pause, voire de crier au monde entier de la boucler? Via le formulaire ci-dessous, nous aimerions connaître vos trucs et astuces pour vous préserver du brouhaha ambiant et retrouver la sérénité. Vos meilleures réponses apparaîtront dans La Libre Belgique et sur lalibre.be.