Drogues, médocs, désintox… un handicap à vie

Un témoignage d'Augustin, 22 ans, étudiant en soins infirmiers à Rennes (*). J’ai consommé de la drogue pendant un an et demi et ça a suffit à me détruire. J’en ai essayé beaucoup : shit, champis, LSD, speed, ecstasy… Je me suis même piqué ...