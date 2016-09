"Avec le numérique, nous allons élever des enfants hors-sol, comme nos tomates insipides"

Opinions

En France, où vivent Philippe Bihouix et Karine Mauvilly, les auteurs du plaidoyer choc, l’école numérique a pris un sérieux coup d’accélérateur. Objectif : un outil numérique par élève d’ici 2018.

Chez nous, on n’en est pas là. Cependant, le ministre Jean-Claude Marcourt, vice-président des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, également en charge de l’Enseignement supérieur et du Numérique, a fait de l’école numérique une priorité de rentrée. Objectif à terme : WiFi et équipements mobiles dans toutes les écoles wallonnes.

Dans la Silicon Valley, pendant ce temps, les grands patrons ne se cachent pas d’inscrire leurs enfants dans des écoles sans écrans. Google, Yahoo, Apple, eBay, Twitter : tous paient cher pour offrir à leurs bambins des salles de classe "à l’ancienne", avec craies et tableau noir. Pour le moins interpellant. Signe de leur méfiance ? Cette polémique est l’une des plus vives qui agitent le petit monde de l’enseignement depuis près de vingt ans aux Etats-Unis.

Philippe Bihouix n’en est pas à son coup d’essai. Dans la même lignée que l’ouvrage présenté ici, il a publié en 2014 "L’Age des low tech, vers une civilisation techniquement soutenable" (Seuil, Prix de la Fondation pour l’Ecologie politique), un livre dans lequel il démonte les mirages des innovations high tech dont il suggère de prendre le contre-pied en se tournant vers les "basses technologies". Cet ingénieur centralien de 44 ans a travaillé dans différents secteurs industriels comme ingénieur-conseil ou à des postes de direction. Spécialiste de la finitude des ressources minières et de son étroite interaction avec la question énergétique, il cosignait aussi en 2010 "Quel futur pour les métaux ?" (EDP Sciences). Il a deux enfants.