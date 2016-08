Burkini, mélanome et cellulite

Opinions

Une opinion de Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation et professeur à la faculté de droit à l'ULB.













J’ai découvert ces jours derniers que depuis près de trente ans, lors de mes vacances sur les côtes françaises, j’ai systématiquement adopté un comportement contraire aux bonnes mœurs et «aux valeurs fondamentales de la République ». Je m’en explique. Dans ma jeunesse, je ne me privais pas de bains de soleil et je considérais que les vacances n’étaient pas vraiment réussies si je n’en revenais pas avec une peau suffisamment hâlée. Puis j’ai lu de plus en plus d’articles alarmants concernant l’épidémie de mélanome malin qui constitue, selon certaines statistiques, la sixième cause de cancer chez les femmes à la peau claire. J’ai assisté à l’agonie atroce d’une très jeune femme, un ange adorable emporté par cette maladie. Mes lectures sur le sujet m’ont convaincue que les produits solaires, mêmes ceux qui affichent les indices de protection les plus élevés, sont d’une efficacité relative, sinon nulle (selon les marques) et sont en tous les cas extrêmement nocifs pour la faune et la flore marines.

A la fin des années 80, j’ai dès lors renoncé à exposer ma peau au soleil aux heures les plus chaudes de la journée et me suis composé une tenue anti-mélanome : jupe portefeuille noire, ample tee-shirt en coton de couleur foncée, couvrant les bras jusqu’aux coudes, longue écharpe protégeant la nuque et pouvant se transformer, à l’occasion, en foulard à l’iranienne, lorsque le vent rend impossible le port d’un chapeau de paille. Dans cette tenue, je m’installais à la plage, sous un parasol si c’était possible, pour lire et surveiller mes enfants ou je partais faire de longues marches dans le sable mouillé. Je ne me débarrassais de cet attirail qu’en fin d’après-midi. Aussi longtemps que j’ai pu exercer suffisamment d’autorité sur mes filles (trop peu de temps, hélas), je les ai obligées à nager en tee-shirt bleu marine.

La cinquantaine bien sonnée, mon miroir m’a signifié que le maillot de bain le plus classique révélait grotesquement les irréparables outrages du temps. Je l’ai donc réservé à la pratique de la natation en solitaire, aux heures où piscine et plage sont suffisamment peu fréquentées. Les jupes et les tee-shirts couvrants ont acquis une nouvelle fonction : il ne s’agissait plus seulement de lutter contre le cancer et de protéger l’environnement, il s’agissait maintenant d’une coquetterie de vieille dame.

La description et la raison d’être de mon accoutrement de plage auraient été, jusqu’il y a quinze jours, de fort peu d’intérêt. Mais voilà que j’apprends, à la lecture de la presse, que mon attirail aurait pu me valoir, sur la Côte d’azur, d’être encerclée par plusieurs policiers qui m’auraient intimé l’ordre d’enlever le haut, au nom des valeurs de la République et de la dignité de la femme [1]. Comme je n’ai pas l’air arabe, il est possible qu’ils se seraient montrés, au début, relativement polis, voire peut-être (on peut rêver) qu’ils se seraient excusés de leur méprise si j’avais pu les convaincre que je n’entendais pas faire du prosélytisme religieux mais que j’essayais seulement de protéger mon fragile teint de blonde. Il aurait été bien-sûr exclu que j’avoue à ces flics que j’entendais en outre dissimuler mes varices et ma cellulite. Un tel aveu fait publiquement à des représentants armés de l’autorité aurait été contraire à ma dignité d’être humain.

Mesures absurdes

En dépit du ton léger des paragraphes qui précèdent, je n’ai pas le cœur à rire. Le Califat autoproclamé de Bagdad s’est fixé comme objectif, depuis longtemps, de fragiliser les démocraties européennes. Il a réussi au-delà peut-être de ses espérances. Dans tous les pays d’Europe, la peur et la haine de l’Arabe (car c’est de cela qu’il s’agit, sous l’euphémisme d’islamophobie) se traduisent, au fil des mois et des semaines, par des déclarations publiques et de multiples ordonnances et mesures absurdes, grotesques, inefficaces et bien souvent liberticides.

La croisade anti-burkinis mérite tous ces qualificatifs. Car de deux choses l’une. Ou bien il s’agit d’interdire à tout citoyen, homme ou femme, de s’asseoir, de faire la sieste ou de flâner tout habillé sur une plage. Bref, de réserver l’accès aux plages aux personnes de l’un ou l’autre sexe revêtues d’un costume de baignade du modèle imposé dans les piscines publiques. Cette mesure respecterait l’égalité formelle mais elle pénaliserait tous les hommes et toutes les femmes qui, pour des motifs qui les regardent, n’ont pas envie de se montrer en maillot. Et l’on peut imaginer à cela de multiples raisons, tout aussi légitimes que celles qui m’ont amenée à adopter ma tenue anti-mélanome. C’en serait fini du plaisir enfantin d’enlever ses chaussures, de retrousser le bas de ses jeans et de patauger les pieds dans l’eau, lors d’une ballade improvisée, un jour où l’on aurait oublié à l’hôtel sa tenue de plage. Finies les photos romantiques devant les vagues, écharpe au vent, en longue jupe de princesse...

Ou bien, si l’on veut empêcher l’expression publique d’une conviction religieuse (tous les hommes politiques français qui s’expriment sur la question, y compris le premier ministre, semblent considérer qu’un tel objectif est légitime et conforme à la Constitution française [2]) sans pour autant interdire la plage aux gens habillés, il n’y a pas d’autre solution que de laisser à une police des mœurs le droit de juger quelles sont les tenues de plage qui, parce qu’elles seront jugées « islamiques » , ou « ostentatoirement religieuses », contreviendront aux « valeurs fondamentales de la République ». De telles polices existent, dans le Royaume Saoudien, en Iran, autrefois sous les Talibans d’Afghanistan. Là où la liberté religieuse est niée.

Liberté sacrifiée

Et c’est bien là la tragédie : les attentats commandités ou revendiqués par l’Etat islamique, l’orgie de violence, les massacres qui se déroulent quotidiennement, partout où sévissent ces fanatiques, a engendré chez les peuples d’Europe un effroi naturel, auquel les dirigeants politiques, de droite ou de gauche, ne peuvent ou ne veulent répondre par un discours rationnel. Plutôt que de s’engager à défendre la liberté et la démocratie quel qu’en soit le prix, dans les rues, sur les plages et sur les collines, sans jamais se rendre [3]... on les sacrifie avec alacrité sur l’autel du populisme, en adoptant la posture du fanatisme que l’on veut combattre, dans une imitation caricaturale, quasiment en miroir, de ses pratiques odieuses. Dans des pays où l’Islam est religion d’Etat, la police religieuse impose à coup de fouets le respect des comportements conformes aux valeurs islamiques. Et seule cette police est juge des comportements en question, qui ne sont décrits dans aucun texte, ni dans le Coran, ni dans ses commentaires autorisés. Certains aujourd’hui en Europe (pas seulement en France mais aussi, par exemple, en Belgique) veulent imposer des comportements, des façons d’être, une allure, une manière de nouer son écharpe, que l’on décrète seuls compatibles avec la Dignité de la Femme. Des ministres qui ont perdu tout sens du ridicule se mettent à proférer que pour protéger cette dignité intemporelle, il faut contraindre toute femme, quels que soient son âge, sa condition physique, son poids, ses complexes, ses allergies cutanées, ses difformités réelles ou imaginaires, ses infirmités, sa conception personnelle de la pudeur, sa crainte du cancer de la peau, son aversion pour l’industrie cosmétique , il faut contraindre toute femme ... à exhiber sa raie de fesses, sous peine d’être interdite de plage, d’être privée du plaisir de s’asseoir au bord de la mer, en écoutant le majestueux ressac des vagues et en laissant le sable s’écouler entre ses doigts.

Le Conseil d’Etat français vient de mettre provisoirement un terme à ces délires. Provisoirement.

L’arrêt n’était pas plutôt rendu qu’une pléthore d’hommes et de femmes politiques ont réclamé une loi anti-burkini.

Et bien, Messieurs, Mesdames, il faut aller au bout de vos convictions, payer de votre personne. La prochaine fois que vous vous exprimerez sur ce sujet, je vous invite à le faire en string, au milieu des gendarmes, avec interdiction absolue faite à la presse de photoshopper les images. La dignité d’un homme ou d’une femme politique consiste à exhiber sa raie de fesses.





--> [1] Je parle au passé en raison de l’arrêt rendu ce 26 août par le Conseil d’Etat mais à entendre les réactions qu’il suscite, je devrais peut-être parler au conditionnel présent.

--> [2] La Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, apparemment, la classe politique française les ignore superbement.

--> [3] On aura reconnu ici un célèbre discours de Churchill.