Je vous propose de tenter une expérience. Aucun danger, rassurez-vous. A l’occasion d’une prochaine réunion amicale ou familiale, faites discrètement le total des "moi aussi" que vous allez entendre avant même d’avoir pu conclure les anecdotes ou témoignages que vous aviez l’intention de confier à vos interlocuteurs. Soyez modeste et équitable : comptez aussi le nombre de fois où vous avez interrompu les autres par un "moi aussi" afin de mettre en avant votre propre expérience ou d’imposer votre propre opinion sur le sujet.

Vous vivez peut-être dans un monastère tibétain et vous ne voyez pas de quoi il s’agit mais, si vous êtes un citoyen lambda, je parie que vous avez compris et que vous entendez quotidiennement ce genre de conversations :

"Tu ne devineras jamais ce qu’il m’est arrivé l’autre jour…" "C’est drôle, moi aussi, j’ai eu cette mauvaise blague."

"J’ai réservé des vacances en Italie…" "Chouette idée, moi aussi je vais renoncer à la Tunisie."

"Je me fais du souci pour mon fils…" "Moi aussi, je m’inquiète au sujet de ma fille."

"J’ai l’estomac barbouillé et…" "Moi aussi je dois me méfier des crudités."

"Le médecin m’a grondé à propos de mon cholestérol…" "Moi aussi je dois faire attention, ma glycémie est trop élevée."

"Mon frère est en soins palliatifs et…" "Moi aussi je suis choqué par le nombre de cancers qui explosent autour de nous."

D’où viennent ces "moi aussi" par lesquels nos conversations se conforment trop souvent à la définition géométrique des droites parallèles ? Même à l’infini, elles ne se rejoignent jamais.

Il est possible que ce comportement trouve partiellement son origine dans notre peur du jugement. Que va-t-il penser de moi si je ne dis rien, si je n’attire pas son intérêt par une anecdote originale ou une réflexion intelligente ? Si c’est vrai, je vous propose une autre expérience.

Ecoutez votre interlocuteur avec attention. A part des questions, n’ajoutez rien à son discours, manifestez votre intérêt sans comparer son histoire à la vôtre. Je parie qu’il sera ravi d’avoir conversé avec vous et qu’il aura trouvé pertinentes et subtiles les réflexions… que vous n’avez pas exprimées.

Je crains cependant que la source principale de ce comportement tienne à la caractéristique humaine la mieux partagée : notre égocentrisme. Dans un dialogue, reconnaissons-le, notre interlocuteur est rarement la personne la plus importante à nos yeux. Bien sûr, nous ne ressemblons plus tout à fait à ces monstres d’égoïsme que nous fûmes dans notre enfance (je vous propose à ce propos de faire un stage d’observation dans une cour de récréation pour vous en convaincre), nous sommes polis et policés, mais dans le fond notre devise n’a pas changé : moi d’abord ! Nous sommes accros à notre ego, drogués à notre propre personne.

Si nous voulons en sortir, comme pour toute addiction, il faut quitter le déni, oser reconnaître notre dépendance, sortir de notre isolement. Nous pourrions tenter une dernière expérience : organiser des réunions d’égocentriques anonymes. Vous imaginez l’ambiance ?

Je plaisante, mais il s’agit cependant d’une chose grave. La solitude est terrible dans nos cités humaines. Les uns et les autres, nous avons besoin comme d’eau et de pain d’être écoutés jusqu’au bout de nous-mêmes, d’être entendus dans notre être et non pas notre paraître. C’est bizarre, vous ne trouvez pas ? Foncièrement égocentriques, nous sommes, dans le même temps, habités par un puissant besoin vital d’être rejoints et compris par les autres, dont nous devenons alors dépendants : une véritable addiction ! Vous proposez d’en reparler une autre fois ? Moi aussi.