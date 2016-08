Cet aéroport de Bruxelles est détestable

Opinions

"Le silence de Brussels Airport est intolérable. Non content de nous survoler bien plus que d’habitude, il s’abstient de toute communication qui pourrait nous rendre la vie moins pénible."

Une opinion d'Yvan de Beauffort, conseiller communal à Schaerbeek (MR).





Ces derniers jours, les erreurs de communication de Brussels Airport ont été flagrantes et nombreuses. Tellement flagrantes et nombreuses, que c’est à se demander s’il aime que les Bruxellois le détestent. C’est à se demander s’il espère une solution. Ou s’il monte son dossier de négociation. Dans un cas comme dans l’autre, la stratégie de cet aéroport est déplorable. Et méprise les Bruxellois.

Nous avons été très survolés au cours de cet été. Beaucoup plus que "normalement". Devant ce fait, répercuté logiquement par les habitants mécontents et dûment constaté par les appareils d’enregistrement, l’aéroport bruxellois en a communiqué les raisons. Il faut dire que les journalistes se faisaient pressants. Et donc, la raison de ce survol intense résulte apparemment d’un croisement malheureux entre des travaux sur certaines pistes et des vents plus forts, obligeant Brussels Airport à forcer ses clients à nous survoler. Dont acte.

Le problème, c’est que c’est toujours à reculons, contraint, qu’on obtient des réponses. Comme si les Bruxellois, à la fois clients et victimes, étaient quantité négligeable. Comme s’il fallait qu’ils acceptent sans réagir une situation sur le fond inacceptable. Plus largement, d’ailleurs, Brussels Airport ne communique pas. Et, pire, n’apporte pas de solution. Pourtant, il pourrait s’engager à rendre nos vies - un peu - moins insupportables.

Si je savais à l’avance que les premiers samedis du mois, mes chances d’être survolé sont élevées, je pourrais m’organiser pour oublier mon barbecue à ces dates-là. Si je savais que les lundis matins, le vol de 6h45 est un gros-porteur bruyant, j’enverrais mes enfants se coucher plus tôt le dimanche soir. Mais non, l’aéroport ne communique rien ! Je ne dis pas que ce serait la solution, mais cela contribuerait à nous le rendre - un peu - moins odieux, moins pénible.

Brussels Airport bénéficie pourtant d’un avantage géographique colossal. Et donc, d’un levier phénoménal vis-à-vis de ses clients. Pourquoi ne nous explique-t-il pas, de lui-même, les mesures qu’il prend pour encourager ses clients (les compagnies) à réduire les nuisances ? Par une éducation des pilotes. Par l’adoption de nouveaux moteurs, moins bruyants. Par l’adoption de routes survolant moins de monde et à des heures respectables.

Dans ce dossier complexe, chacun doit faire de sérieuses concessions. Au-delà des décisions que le ministre en charge devra prendre pour garantir la qualité de vie des Bruxellois et la pérennité éventuelle de cette infrastructure, il est temps qu’on entende la voix de l’aéroport.

Si son plan est d’exploser le nombre de vols, de maintenir des plages d’opérations nous pourrissant nos nuits et celles de nos enfants, de jouer la carte politique et communautaire, de garantir le bien-être de ses actionnaires en oubliant ses clients finaux (ici, les passagers bruxellois), bref, de ne rien faire en faveur des Bruxellois, qu’il le dise ! Et qu’il ne s’étonne pas de la haine légitime que nous lui portons. Ni de notre envie de le voir s’expatrier loin, comme c’est le cas dans les autres pays d’Europe.

On pourra me taxer de parti pris, puisque le ministre en charge du dossier est de ma couleur. Mais je suis avant tout schaerbeekois, survolé abondamment, et père de jeunes enfants. Et, comme conseiller communal, je suis mandaté par les habitants de Bruxelles pour proposer des solutions permettant à chacun de s’épanouir ou, à tout le moins, de vivre moins mal.

La question de l’aéroport est fondamentale pour Bruxelles. Chacun doit y travailler. Mais si Brussels Airport veut survivre, il doit participer aux solutions. Maintenant. Sinon, il n’y aura pas d’autre choix que d’exiger son départ. Cela fera beaucoup de bruit, mais il l’aura mérité. Et pour une fois, ce bruit sera pour nous, Bruxellois, une berceuse.