Décret inscription: "Enfants sans école, au secours!"

Opinions

Ce sont un papa et une maman désespérés qui s'adressent à vous et dont la démarche est animée par un sentiment de honte, de culpabilité, de rage presque parce qu’aujourd’hui, comme d’autres familles, nous sommes les victimes d’un système générateur de discriminations. Sur certains enfants en effet tels que les nôtres, le texte produit ce qu’il prétend combattre. Comment leur expliquer alors qu’ ils ont 11 et 12 ans, que l’Etat a oublié de construire des écoles, de revaloriser sérieusement le statut des enseignants, etc?

Un bien triste anniversaire, les 10 ans de ce symbole d'une défaillance politique! Comment en effet considérer autrement une telle loterie ?

La FWB a manqué à son devoir



A ce jour, le 8 septembre, nos deux enfants comme une centaine d'autres (dans sa grande majorité du Nord ouest de Bruxelles) n’ont toujours aucune place dans une école choisie par leurs parents parce que la Fédération Wallonie Bruxelles a manqué à son devoir de planification. Les débats à propos du décret se sont succédés dans les médias, au point de devenir une rengaine contradictoire. Mais rien ne change, le malheur des familles est toujours le même, parce qu’en réalité le politique semble bien incapable d’organiser l’un des piliers les plus fondamental de ce que devrait être la démocratie. Nous pensions en effet que le niveau de démocratie d’une société se mesurait à son niveau d’éducation. En Belgique en serait-il autrement? Quelles sont les priorités des gouvernements successifs ? Certainement pas l’éducation, dans un contexte pourtant où tout le monde s’accorde à dire que la répression ne suffira pas à contrer le phénomène de radicalisation.

Démotivation, déstabilisation, discrimination, inhumanité, désorganisation, ingérence, agression, colère....tant de mots (et de maux) exprimés en parlant de ce décret. Le plus grave est sans nul doute l'impact sur les enfants pour qui "décret inscription" rime avec injustice, punition, peur, incompréhension, blessure, pleurs..

Malheureusement, le côté "humain" et psychologique n'a aucune importance dans la prise de décision de l'organisme (CIRI) chargé de faire appliquer le décret. Seule en effet une obscure mathématique des chiffres compte et un des objectifs inavoués est d’amener le plus grand nombre de parents démotivés et apeurés à inscrire leur enfant dans les écoles dont personne ne veut et où bien entendu il reste de la place.

Car ici est le vrai problème: il y a suffisamment de places mais pas dans les écoles valables!

Les fantasmes du décret



Ce décret prône la mixité à l'école....FAUX, c'est un fantasme de le croire (contrairement à mon épouse d'origine marocaine et musulmane et à moi-même d'origine belge et agnostique qui savons exactement ce qu'est la VRAIE mixité) C'est un vœu pieux mais irréalisable dans les grandes villes telles que nous les connaissons. Tant qu'il n'y aura pas de réelle mixité dans les quartiers, il n'y aura pas de réelle mixité dans les écoles !

Ce décret s'attaque principalement à la classe moyenne qui n'a ni le temps ni les moyens financiers de se défendre et qui n'entre PAS dans les catégories prédéfinies de familles pouvant obtenir une priorité ou voir leur indice composite amélioré en raison de leur situation socio-économique ....un agent de gardiennage et une réassortisseuse de supermarché, comme mon épouse et moi-même, font apparement partie de l'élite qu'une idéologie soi-disant égalitaire voudrait "casser"....vaste blague!

Ce décret prône l'égalité des chances...encore FAUX et poudre aux yeux! En effet, cela fait des décennies que la qualité d'enseignement diffère d’un établissement scolaire à l'autre. Tout le monde le sait et même nos décideurs choisissent l'école de leurs enfants en connaissance de cause et ne se risquent pas à les inscrire dans une école "Ghetto"....

Il y a quelques années, de nombreuses familles dites "privilégiées" ont voulu franchir le pas, se sont installées dans les quartiers réputés défavorisés et ont donc contribué au développement de la mixité. MAIS, en partie à cause de ce décret, nombreux parents ont déchanté et ont quitté ces quartiers car ils ont vite réalisés que dès que leur enfant atteindrait l'âge de rentrer en secondaire ils ne voudraient pas les inscrire dans une école du quartier, tant elle porte mal son nom d’école, mais qu'ils n'auraient pas de place non plus dans une école correcte plus éloignée de leur domicile et ce à cause du principe de proximité du décret...cercle vicieux!

Les effets pervers de décret

* Les parents se jalousent, certains vont jusqu'à manipuler les autres ou répandre des rumeurs pour "faire de la place" sur les listes d'attente en amenant d'autres parents à inscrire leur enfant dans un établissement dans lequel ils n'auraient jamais songé l'inscrire.

* Certains parents sont confrontés à leurs valeurs et sont amenés à agir de manière amorale en usant de manoeuvres administratives pour assurer une place à leur enfant dans l'école convoitée.

* Les enfants qui, en avril, apprennent qu'ils n'ont pas de place en ordre utile souffrent, se sentent punis et ne peuvent se projeter dans leur futur école comme le font leurs camarades "admis".

Ces sentiments terribles de rejet et de mise à l'écart ne peuvent qu'avoir de néfastes répercussions sur l’équilibre et la confiance d’un enfant de 12 ans!

Seules les familles concernées peuvent en témoigner mais 100 enfants ne seraient-ils pas assez rentable électoralement parlant pour que les décideurs les prennent en considération? Cela fait cinq mois que ces familles sont plongées dans le désarroi et se retrouvent face à un système qui méprise le bonheur de leur "chaire" et leur projet de famille , autant de mois qui ont vite fait de les ronger de l'intérieur et d'alimenter leur déception et leur méfiance envers l'état "providence"!

* Le décret aurait aussi pour objectif de ne plus faire subir aux directions des écoles les désagréments occasionnés par les files et les campements sous tentes de parents plusieurs jours avant le début des inscriptions comme dans le passé...FAUX !



En effet, lorsqu’au mois d'avril la CIRI nous informe que nos enfants n'ont pas de place en ordre utile dans une des écoles de notre choix, elle nous invite (nous presse) à procéder à une inscription dite "CHRONO" ( premier arrivé, premier servi) dans une des écoles dans où il y a de la place! Résultat : files, campements et même empoignade devant les quelques écoles valables…mais quasi personne devant les écoles négativement réputées pourtant situées dans des quartiers où la démographie a explosé ces 20 dernières années et où, selon une logique mathématique implacable, il devrait y avoir une forte demande ....puisque d'après certains décideurs il n'y aurait pas de "mauvaises" écoles!

Cela fait des années que les écoles ayant, à tort ou à raison, mauvaise réputation sont boudées. Pourquoi n’avoir rien fait ?

Le projet de l'enseignement est-il de lancer la patate chaude aux populations et amener de gré ou de force les enfants à "se mélanger" (terme fort peu délicat) pour espérer élever le niveau et promouvoir la mixité en garantissant l'égalité des chances? Tous les enfants méritent le meilleur mais ce n'est certainement pas en discriminant, pénalisant et frustrant les uns qu'on va aider les autres, bien au contraire, cela a plutôt comme conséquence de diviser!

* Enfin, une question se pose et doit amener la réflexion en terme de discrimination: pourquoi l’enfant dont un parent travaille dans un établissement est-il immédiatement admis dans ce même établissement et ce sans condition (proximité, fratrie...)? C'est totalement scandaleux, digne de vieilles pratiques du siècle passé. Comment un système peut, sans complexe et officiellement, discriminer les enfants de la sorte? Il me semble que "un enfant vaut un enfant", non?

Comme vous pouvez le lire, nous sommes profondément dégoutés par la tournure que prend la démocratie, nous sommes prêts à nous battre pour nos enfants. La FWB doit remplir sa part du contrat comme nous le faisons chaque jour depuis 25 ans en laissant une bonne part de notre salaire à l’état. L’argent public doit servir l’intérêt général, dans cette optique la priorité devrait être l’enseignement. Si ce n’est pas le cas nous sommes en droit de ne plus croire au projet de société que nous offre nos dirigeants qui pourtant sont parents et peuvent comprendre aisément l'amour qui les lie à leur enfant et les sacrifices qu'un père et une mère sont prêts à faire pour son bonheur et sa sécurité.

Notre révolte est constructive et notre optimisme nous donne l'envie de croire encore en la bienveillance de notre gouvernement.