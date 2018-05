Qui est Blanche Streb?

Formation. Blanche Streb est née en décembre 1977 en Alsace. Elle est docteur en pharmacie (faculté de pharmacie de Nancy, 1995-2002).

Job. Après avoir travaillé douze ans en recherche et développement dans l’industrie pharmaceutique et des produits de santé, elle est depuis trois ans directrice de la formation et de la recherche pour l’ASBL Alliance Vita.

Conviction. En France, cette association travaille à promouvoir la protection de la vie humaine et le respect de la dignité de toute personne. Elle prend position contre l’avortement et contre le mariage entre personnes de même sexe. L’engagement bioéthique de Blanche Streb est né de son expérience d’infertilité, suite à une très grave erreur médicale lors de la naissance de son premier enfant, un petit garçon. Par la suite, elle a traversé le deuil périnatal d’une petite fille et enfin la naissance d’un très grand prématuré, un petit garçon né à 5 mois et demi de grossesse, qui a survécu.





Son actualité

Alors que le débat sur la sortie de l’IVG du Code pénal a repris sur la scène politique belge, les questions éthiques liées au don de la vie sont au cœur d’un ouvrage alarmant.

Blanche Streb y fait le point sur les avancées de la science.

Techniquement parlant, presque tout est possible, dit-elle. Engendrer seul, à deux, en groupe, entre parents de même sexe et, surtout, en "achetant" certaines caractéristiques. La tentation de fabriquer des bébés "parfaits" grandit. Et de dénoncer deux principales dérives : la responsabilité humaine progresse moins vite que ses capacités, et le marché dicte une évolution très dangereuse.





Pourquoi tirez-vous ce signal d’alarme maintenant ?

(...)