Il arrive un peu tendu au rendez-vous. Raconter sa vie, son œuvre, c’est peut-être lassant, à la fin. Pourtant, après quelques minutes, je vois ses mâchoires se détendre. La passion reprend le dessus. Il est concentré, troublé quand il parle des violences faites aux femmes dans l’Est du Congo ; il cache mal son irritation, son impatience face à l’apathie de la communauté internationale.

Puis les questions l’entraînent sur la situation politique au Congo et la perspective des prochaines élections. "Parodie !" Il oscille entre colère et résignation car la situation, dit-il, risque d’être pire après. Lui, candidat ? Non.

Retour au calme, à la sérénité, lorsque nous parlons de sa foi profonde. Le chirurgien s’efface, le pasteur prend la parole comme s’il était face à ses paroissiens. Il plante ses yeux dans ceux de son interlocuteur et transmet une paix, une énergie, une espérance. Moment intense.