Une chronique de Gisèle Verdruye, professeur de français dans l'enseignement secondaire.

Tandis que les étudiants du supérieur sont plongés dans l’une des périodes de l’année qu’ils préfèrent, penchons-nous un peu sur celle que viennent de traverser les acteurs de l’enseignement secondaire. J’en entends déjà qui se disent : "Encore un prof qui va se plaindre des résultats, des réponses, de l’attitude générale des élèves face aux examens… Le niveau, l’orthographe, le manque d’effort…".

Bien sûr, il y a matière à réflexion quand vous croisez des formes verbales originales (vous connaissez le verbe régulier "croiver" ? Mais oui, voyons, réfléchissez ! Ils "croivent" ce qu’on leur dit, non ?) ou que vous apprenez que la concentration en eau est très élevée… dans l’eau ! Il y a aussi les trajectoires d’objets qui tombent horizontalement, les paquets d’un kilo de sucre d’une marque bien connue contenant 3 000 morceaux et Racine qui écrit son "Britannicus" en 1967 ! C’est effarant ou amusant selon qu’on y voie de la créativité ou une incurie crasse, mais il faut admettre cette réalité puisqu’elle existe ! Ces petites merveilles représentent la face visible de l’examen, celle qui est scrutée par le professeur en quête des réponses qu’il espère trouver tout le long du chef-d’œuvre d’évaluation qu’il a minutieusement mis au point. Mais, s’arrêter là serait ignorer tout ce qui peut se cacher dans le si méconnu "brouillon d’examen".

Sur feuille séparée ou au dos de l’examen lui-même, le brouillon est trop souvent délaissé. En début de carrière, le jeune professeur, stressé par le temps et la nécessité de terminer les corrections en vue des conseils de classes et des bulletins, survole ou néglige la lecture des brouillons. Pourtant, ceux-ci peuvent receler de véritables petits chefs-d’œuvre tout comme les preuves d’une méthode de travail fantaisiste ou l’affirmation de centres d’intérêt bien éloignés de l’école et de ses contingences saisonnières.

Eliminons d’abord la question du brouillon vierge ! Il doit son existence à un élève qui a maîtrisé son sujet de bout en bout. L’élève studieux dont le travail a parfaitement coïncidé avec la durée de l’épreuve. Le modèle idéal mais peu fréquent. Ensuite, on trouve le brouillon très encombré et confus qui a servi à tester différentes orthographes d’un même mot, à noter une formule de produit remarquable qu’il ne faut pas oublier, un ou deux temps primitifs d’anglais ou de néerlandais, le tout sans aucune cohérence, à l’endroit et à l’envers dans un désordre frisant le chaos. On touche à l’essence même du brouillon utilisable par son seul créateur et inaccessible à tout autre ! Après, on peut trouver le "brouillon-calque", celui qui ne sert à rien sinon à rassurer car l’élève y a rédigé en intégralité toutes les réponses qu’il a ensuite scrupuleusement recopiées. Aucun écart, aucun changement, juste le travail fait deux fois. L’examen est souvent accompagné d’une petite phrase qui précise qu’il n’y avait pas assez de temps pour tout faire ! Et pour cause, le temps prévu ne l’est généralement pas pour deux examens ! Enfin, il y a le brouillon artistique, celui qui doit sa réalisation à une reddition sans condition devant l’obstacle ou à une très mauvaise appréciation de la profondeur des réponses demandées. Dans les deux cas, le temps est long jusqu’à la fin de l’épreuve et il faut le remplir. Alors, les néo Picasso et Rimbaud se réveillent. Le brouillon se couvre de motifs variés monochromes (un feutre entièrement vidé !) ou multicolores (l’artiste ne se séparant jamais de ses crayons afin d’être paré à toute éventualité !). Reproductions de personnages de mangas, messages de Noël calligraphiés, schémas de stratégies sportives avec noms des joueurs, petits poèmes d’amour ou d’amitié accompagnés de leur illustration de visages angéliques aux grands yeux larmoyants…

Toute une partie de l’univers de l’élève s’exprime dans ces quelques feuillets trop vite jetés et qui méritent parfois un regard plus appuyé. Certains professeurs conservent même quelques dessins remarquables pour les montrer à leurs enfants ! Mais, ils évitent de préciser quand ces œuvres ont été conçues… Il faut savoir rester pédagogique !