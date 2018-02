Un peu à la bourre "comme d’hab’", Eric Boschman nous accueille dans son intérieur ucclois, plus chaleureux que bling-bling. Flacons et bouquins garnissent les pans de murs. Voilà qui résume bien l’univers du personnage, aussi spirituel que spiritueux.

Visiblement, vous ne participez pas à l’opération "Tournée minérale".

L’opération "Tournée minérale" est une connerie. Pour des raisons personnelles, je suis concerné par la lutte contre le cancer et je fais tout ce que je peux pour soutenir la cause. L’engagement moyen de chaque participant est de 7 jours. Sept jours sans boire, c’est déjà mieux que rien, ok. Mais pour quoi faire ? Recommencer à la fin du mois après avoir fait une énorme biture ? C’est cette hypocrisie qui me gave. Arrêtons de dire aux gens comment ils doivent se conduire en tout temps et en toutes circonstances. On fait semblant de nous prendre en charge pour mieux nous laisser tomber. Vivons comme nous l’entendons mais assumons les conséquences de nos actes.

Le vin vegan, c’est quoi ?

C’est du marketing de la pire espèce.

(...)