Une chronique d'Armand Lequeux.

Vous avez parfaitement le droit d’avoir raté cette information qui fit bruisser d’indignation la Toile il y a quelque temps déjà. Trois jeunes filles furent exclues d’un vol intérieur aux Etats-Unis sous prétexte qu’elles portaient des leggings. Il faut dire qu’elles voyageaient sous le statut d’invitées à tarif préférentiel. A ce titre, elles auraient dû savoir qu’elles étaient soumises au dress code d’United Airlines qui exclut ce type d’habillement. De quoi s’agit-il, en fait ?

Les leggings (en principe toujours au pluriel selon la tradition de la langue anglaise qui nous rappelle que les jambes vont par deux) sont des caleçons longs, des sous-vêtements portés au départ par les sportifs puis adoptés par les adeptes du fitness et de l’aérobic. Ce sont des "yoga pants" pour les Américaines. Ces dernières années, la mode s’est emparée de cette pièce d’habillement pour la sortir des salles de sport et la proposer comme vêtement de ville à celles qui peuvent se le permettre. Non pas que ce soit dispendieux, c’est même souvent assez bon marché, mais à cause de la caractéristique de ce tissu particulièrement élastique : il a fâcheusement tendance à mouler indifféremment les grâces et les disgrâces de celles qui le portent. La première polémique est lancée.

Faut-il être très jeune ou avoir un corps de mannequin pour porter des leggings sans les compléter par un short, une jupe, une robe ou une longue tunique, au risque de porter atteinte à l’esthétique du domaine public ? Un habitant de Rhode Island qui avait osé se plaindre dans le journal local, car il se sentait trop souvent agressé par les disgrâces cellulitiques et rebondies de ses concitoyennes dut être protégé par la police de l’ardeur belliqueuse des militantes de la liberté d’expression vestimentaire. Nous pourrions déceler là quelque paradoxe n’est-il pas ? Vive la liberté puisqu’elles se vêtent comme elles l’entendent, mais vive l’aliénation puisqu’elles se soumettent aux diktats de la mode et des marchands de fringues pour anorexiques ! Mon corps est à moi, mais suis-je indifférente aux normes qui en régissent l’emballage et l’exposition publique ? Le débat est ouvert !

Deuxième polémique : est-ce indécent ? Question délicate face à laquelle les responsables d’un établissement d’enseignement secondaire dans lequel une charmante jeune fille de mon entourage entame ses humanités ont, me dit-elle, pris très clairement position : le port des leggings est interdit dans l’enceinte de l’école. Cette décision autoritaire est en soi respectable puisque certains établissements jugent bon d’imposer un uniforme. La motivation explicitée aux élèves est par contre discutable : cette tenue risquerait de perturber et d’exciter les garçons !

Voici de quoi alimenter le stéréotype du mâle qui ne peut dominer ses pulsions face à la femelle à qui incombe la responsabilité de ne pas le tenter à contretemps. Cette représentation d’une sexualité masculine construite sur un besoin physiologique irrépressible était parfaitement mesurable dans la dernière grande enquête sur la sexualité en France (Bajos&Bozon, 2006, 12 000 personnes interrogées). A la question "Etes-vous d’accord avec l’affirmation que les hommes ont biologiquement plus de besoins sexuels que les femmes ?", 73 % des femmes interrogées et 50 % des hommes ont répondu positivement.

Il serait temps que ça change si on ne veut plus que certains commissariats, voire certains prétoires, considèrent qu’a priori les femmes victimes de violences sexuelles sont suspectes de l’avoir bien cherché et qu’il est normal dans certaines circonstances qu’un homme, un vrai, ne puisse se retenir.

Il serait temps que ça change si on veut voir les garçons et les filles des jeunes générations construire ensemble une sexualité à la fois égalitaire et respectueuse de leurs différences respectives. Leurs grands-mères ont brûlé leurs soutiens sur les barricades de Mai 68. Leurs grands-pères auraient-ils dû brûler leurs longs caleçons ?