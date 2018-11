Une opinion de Corentin de Salle et Mikael Petitjean, respectivement directeur du centre Jean Gol et professeur de finance.









Mai 2019

Le PS, affaibli par un nouveau scandale qui a éclaté à la mi-avril, récolte 19% des voix en Wallonie. Surfant sur l’indignation populaire et après une campagne musclée amplement relayée par certains médias, le PTB atteint 32%. A Bruxelles, les scores respectifs sont similaires. Après quelques hésitations, le PS, constatant que le score massif de la N-VA l’empêche une fois encore de gouverner au fédéral, accepte, sous l’impulsion de la jeune génération, de former, dans les deux régions et à la FWB, l’inédite "coalition rouge" qui reprend plusieurs mesures phares du programme du PTB. Certes, le PTB ne veut transiger sur rien mais les socialistes ne sont plus en position de force et se disent que, comme ils connaissent bien les rouages de l’appareil étatique et de ses satellites, ils pourront piloter les novices du PTB et les "canaliser". D’autant plus que, dans une logique d’ouverture à la société civile, 2 ministres issus de la FGTB viennent faire bénéficier les gouvernements de leur expérience.

Quelles mesures adopter ? La taxe des millionnaires ? La semaine des 4 jours ? La pension légale à 65 ans, la pension anticipée à 60 ans et la prépension à 58 ans (après 35 ans de carrière) ? La hausse de l’ensemble des revenus de remplacement ? Non. Il s’agit de compétences fédérales et le gouvernement Michel II ne veut pas en entendre parler. Même si, par ailleurs, les partis flamands sont assez impatients de se mettre à table avec les nouveaux gouvernements francophones pour discuter d’une "grande réforme de l’Etat".

En attendant, soucieuse de saluer ce nouvel âge d’or social et de contenter son électorat, la coalition rouge s’engage dans un programme massif de construction de logements sociaux dans les deux régions pour un montant de 10 milliards et décide de créer des emplois publics pour un montant de 1,5 milliards. Par ailleurs, le Parlement de la FWB vote la gratuité de l’emble des frais indirects de l’enseignement pour un montant de 1 milliard.

Avril 2020

Le parlement fédéral, fraîchement réélu suite à la chute du gouvernement fédéral, vote le confédéralisme avec une majorité des 2/3 composée de la droite, du centre et de la gauche flamande et de la gauche et l’extrême-gauche francophone. Fiscalité, droit du travail et sécurité sociale deviennent des compétences régionales.

La coalition rouge vote immédiatement la fameuse taxe des millionnaires, mesure hautement symbolique qui sera - prétendent les ministres PTB - une source appréciable de financement des politiques publiques engagées. On peut, disent-ils, tabler sur 3 milliards (ils estimaient, en 2017, que 7 milliards était une bonne estimation pour l’ensemble de la Belgique). Malheureusement, les recettes engrangées se chiffrent à peine à 1 milliard ! L’estimation de la Cour des Comptes en 2015 au niveau national (entre 727 millions et 2, 295 milliards) était bien correcte. Pire : on ne récoltera sans doute plus le même montant l’année d’après car la plupart des grandes fortunes wallonnes et bruxelloises se sont exilées ces derniers mois.

Autre mesure adoptée dans la foulée et saluée par beaucoup de gens : la semaine des 4 jours. Elle figurait déjà dans les programmes du PTB, du PS et d’Ecolo en 2018. Le PTB exigeait 30 heures mais le PS a pu obtenir qu’on se limite à 32 heures. Heureux mais un peu inquiets quand même, les socialistes rappellent à leur partenaire que l’économiste écologiste Philippe Defeyt a estimé, en 2017, le coût de cette mesure à 40 milliards à l’échelle de la Belgique dont un tiers serait à charge des pouvoirs publics. Dès lors, la coalition rouge décide de réduire substantiellement le salaire des fonctionnaires. Autre "avancée sociale" : le PTB applique sa mesure d’augmentation de toutes les allocations jusqu’au seuil de pauvreté. En 2018, le PTB estimait que cette mesure ne coûterait que 1,5 milliards (à charge du fédéral, qui n’existe plus). On s’aperçoit alors, ainsi qu’il était déjà possible de le constater en 2018 sur base des calculs de la Cour des Comptes, que le véritable coût se situe entre 7,8 et 10,7 milliards € et qu’il doit même être doublé si l’on désire conserver les incitants à participer au marché du travail.

Mais le problème principal n’est pas là. Les patrons de PME, qui doivent désormais financer 4 jours au prix de 5, doivent aussi supporter un relèvement du salaire minimum à 60% du salaire brut sans plus bénéficier d’aucune réduction ni exonération. Plusieurs font faillite. D’autres gardent la tête hors de l’eau en coupant dans les frais de R&D et en asséchant bénéfices et dividendes. La jeune génération d’entrepreneurs préfère tenter sa chance ailleurs, ce qui déclenche un exode progressif de la classe moyenne. Suite à ces mesures, la Belgique subit de plein fouet une dégradation majeure de sa compétitivité. Les entreprises exportatrices belges enregistrent une chute de leur part de marché (de 30 à 60% selon les secteurs) et réduisent leur activité, ce qui impacte directement les travailleurs qui se retrouvent en chômage économique. Dans les universités belges francophones, on constate, en septembre 2021, une baisse massive des inscriptions dans les premières années : les jeunes se sont inscrits dans des universités européennes ou anglo-saxonnes. Dans l’entretemps, le gouvernement rouge a, conformément au programme du PTB, nationalisé les infrastructures d’Engie situées sur son territoire, ce qui entraîne le départ d’une grande partie des multinationales basées sur ce même territoire et dissuade toutes les autres d’aller investir dans ce dernier. D’autant plus que - autre point du programme PTB - les licenciements collectifs sont désormais interdits.





Mai 2021

La Flandre proclame son indépendance et entame des négociations avec l’UE pour solliciter son admission comme membre. De toute façon, cela fait plus d’un an que, en raison des politiques publiques menées dans le sud du pays, la Belgique a explosé les 3% de déficit imposés par les traités européens, sa dette est remontée à 110% du PIB et les taux d’emprunts dépassent largement ceux proposés à l’Italie en 2018. L’UE a déjà condamné à plusieurs reprises cette dégradation budgétaire, ce qui n’émeut pas les responsables PTB qui, de toute façon, proclament depuis 2014 qu’ils ne respecteront plus le pacte de stabilité. Pas plus d’ailleurs que le Traité de Lisbonne, le six-pack et les normes de compétitivité.





Juillet 2022

Les institutions européennes ont déménagé à Strasbourg et ce qui reste de la Belgique est en voie de quitter l’Union Européenne car les coalitions rouges ont rejeté les mesures d’austérité que les autorités européennes conditionnaient au plan de sauvetage. La note de la Belgique, dégradée par les agences de notation, n’est plus qu’à un échelon de la catégorie "junk". Du coup, il devient malaisé d’emprunter sur les marchés pour faire face aux dépenses courantes. Faire payer les riches ? Il y a bien longtemps qu’il n’y a plus un seul "millionnaire" sur le sol "belge" amputé de la Flandre mais l’élite économique l’a déserté également. Les biens abandonnés et les zoning économiques désertés sont reconvertis en logements sociaux (le programme de construction a été interrompu faute de moyens). Les banques sont nationalisées. La pression fiscale a atteint un record historique. L’inflation explose. Faute de rentrées fiscales suffisantes pour financer leurs politiques, leurs agents, les dépenses, la santé et les pensions, les coalitions doivent nationaliser des entreprises et réquisitionner des allocataires sociaux pour les faire tourner (du moins durant les périodes où l’électricité est disponible). Les médicaments sont rationnés et il faut plusieurs mois d’attente pour être soigné. La pauvreté explose.

Le PTB explique que, loin de donner tort à sa politique, cette situation dramatique s’explique, comme c’était prévisible, par le fait que le système capitaliste est arrivé à son terme et que l’action des coalitions rouges n’a fait qu’accélérer sa chute inéluctable afin d’accoucher un nouveau modèle. Ces vérités sont enseignées dans les écoles de la FWB. Fini les "mesurettes" affirme le PTB : la collectivisation de l’économie s’impose. Le PS a quitté la coalition et réclame de nouvelles élections. Mais y aura-t-il encore des élections ?





Arrêtons-là cet exercice de politique-fiction qui, espérons-le, restera à tout jamais au stade du fantasme conjurateur. Ecrit pour rendre palpable la dangerosité du programme économique du PTB, il s’appuie sur un postulat improbable (mais non impossible) à partir duquel on pourrait d’ailleurs imaginer d’autres scenarios. Il est probable que, comme en 1982 en France, les socialistes seraient contraints de changer radicalement de cap un an après avoir fait entrer les communistes dans le gouvernement Mitterrand (au prix de dégâts considérables à la compétitivité industrielle du pays). Aucun parti - le PTB y compris - n’aspire au projet démoniaque de ruiner sa population. Le projet égalitariste s’appuie en partie, il est vrai, sur la haine et la jalousie mais son moteur essentiel est l’espoir sincère et bien intentionné d’une société meilleure. Malheureusement, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Quand il redistribuait allègrement sous forme de politiques sociales, les bénéfices des entreprises nationalisées, Chavez aspirait au bonheur du peuple vénézuélien. Il l’a plongé dans la misère et la violence. Même en Europe, un pays qui, comme la Grèce, s’endette inconsidérément, peut anéantir l’économie et le bien-être de sa population. Tous ceux qui ne comprennent pas ou ne désirent pas comprendre que notre modèle social nécessite vigilance et discipline sont en réalité ses ennemis. Une question est de savoir si le PTB est devenu ou pas un parti démocrate. Une autre est de savoir si ses cadres sont oui ou non conscients que l’application de leurs mesures fera voler en éclats notre modèle social-démocrate et s’ils considèrent ce cataclysme social comme une étape nécessaire pour bâtir leur modèle communiste. Quoi qu’il en soit, le PTB au pouvoir, c’est la tragédie sociale assurée.