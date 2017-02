Elle a disparu des écrans radars politiques après y avoir promené, pendant presque vingt ans, sa frimousse d’adolescente, son regard perçant. Après avoir distillé, au gré de ses mandats, ses idées généreuses, son envie de faire bouger les lignes. Son appétit de rigueur, de bonne gouvernance, de développement durable. Elle a connu des victoires, des chutes, de beaux moments, des tristesses. Puis, après une cinglante défaite électorale en 2014, elle a ressenti la nécessité de jeter l’éponge, d’aller voir ailleurs, de se reconstruire car on ne sort pas totalement indemne d’un investissement politique total, qui vous ronge petit à petit. Emily Hoyos a donc changé de cap depuis un an. Nous l’avons retrouvée plus sereine, plus sûre d’elle, de ses choix, même si le doute, toujours, l’habite. Mais commençons par le début.

Comment est venu votre engagement politique ?

J’ai vécu dans une famille engagée, avec beaucoup de valeurs, un sens aigu de la justice. Je me revois, petite, sur le dos de papa, à une manifestation contre les missiles nucléaires à Florennes. Mon père faisait de la politique. Il était chef de cabinet de Lucien Outers (FDF). Vers l’âge de trente ans, il s’est posé la question : entrer en politique ou non ? Il a quitté la politique. Moi, je me suis posé les mêmes questions quand j’avais 40 ans… Je me suis souvent dit qu’inconsciemment j’avais peut-être repris un flambeau.

Quand, précisément, l’envie de vous lancer dans la politique est-elle venue ?

Quand je suis devenue adulte, j’ai eu le sentiment que je pouvais reprendre le flambeau. J’étais étudiante, je me suis mobilisée dans certains mouvements. Cela me semblait normal. En fin d’études, j’allais devenir professeur de français. J’en étais sûre. Puis un jour, Jacky Morael, alors coprésident d’Ecolo, m’a invitée à déjeuner… Cela a été une rencontre fondatrice.

Comment vous avait-il repérée ?

...