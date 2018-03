Dans quelle famille êtes-vous né ?

Je suis un petit-fils d’immigrés. Mes grands-parents ont quitté l’Europe de l’Est, la Lituanie pour l’un, la Pologne pour l’autre. Cela explique beaucoup de choses dans ma vie. Je suis né dans une famille qui a toujours ressenti une reconnaissance vis-à-vis de ce pays, la Belgique, qui l’a accueillie au début des années 20. J’allais très souvent chez mes grands-parents qui me parlaient beaucoup de leur histoire, de la guerre. Je me sens slave.

Quel enfant étiez-vous ?

Nous étions trois frères. J’étais le deuxième. J’ai eu la chance de naître dans un milieu plutôt privilégié. Mes parents étaient formidables : papa a consacré sa vie à la médecine. On le voyait assez peu car il était complètement investi dans son art de guérir. Maman était licenciée en histoire de l’art. L’école était un lieu de grande souffrance. J’étais assez mal dans ma peau. Je n’avais pas les mêmes goûts que mes camarades. Je n’avais aucun plaisir à jouer au ballon, aux billes. J’aimais les histoires, les fleurs. J’adorais les animaux. J’ai vécu dans des livres que ma mère me faisait lire, des histoires qui se déroulaient en Russie, en Hongrie, dans les Balkans. J’ai dévoré la collection "Contes et légendes de tous les pays". Enfant plutôt triste, je me réfugiais dans ce monde.

Vous avez fait des études sans passion…

Mon père m’avait dit : tu n’es pas très doué de tes mains, tu coupes les cheveux en quatre : fais le droit. J’ai donc choisi le droit qui était à ma portée : ce sont des études assez faciles qui demandent un peu de logique, un peu de mémoire. Rien à voir avec des études de médecine, d’ingénieur ou de physique. J’ai d’abord été avocat. Expérience décevante pour mes clients et pour moi. Puis, je suis entré dans un cabinet d’audit. Je n’avais aucune des qualités nécessaires. Deuxième échec. J’ai fait mien ce proverbe chinois qui dit : "Il n’y a pas d’échec, il n’y a que des leçons." J’ai créé une société de conseils en stratégie et finances pour des petits patrons. J’ai rencontré des gens admirables, courageux, enthousiastes. Ils avaient des vies bien plus passionnantes que la mienne : ils se réalisaient dans leur vie professionnelle. J’ai réfléchi. Ce questionnement m’a rendu disponible à autre chose.

Comment l’idée du parc est-elle née ?

(...)