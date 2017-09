Né à Etterbeek en 1948, Herman Van Rompuy suit ses humanités à Sint-Jan Berchmans. Par la suite, il décroche un bachelier en philosophie, un doctorat en économie à la KU Leuven. En 1972, il travaille à la banque nationale et aux cabinets des ministres Tindemans puis Gaston Geens. En 1988, il devient président du CVP. et en 93, ministre du Budget du gouvernement Dehaene). En 2008, il est nommé Président de la Chambre et Premier ministre. Un an plus tard, il devient le Premier président permanent du Conseil européen.

Quels sont vos souvenirs d’enfance ?

Je suis né dans une famille tout à fait normale. Mon père, Victor Van Rompuy, économiste de formation, a été professeur à l’Université de Louvain. Il a souhaité que sa femme arrête de travailler quand elle a eu son premier enfant : c’était moi. Ils n’avaient qu’un revenu. Il n’y avait rien de spectaculaire. Les gens heureux n’ont pas d’histoire. Ils venaient de Begijnendijk, près de Louvain, dans le Hageland. Après leur mariage, ils se sont installés à Etterbeek, où je suis né, puis à Sint-Stevens-Woluwe où ils ont vécu jusqu’à la fin de leurs jours.

Quel genre d’enfant étiez-vous ?

Comme mon père, premier de classe… J’ai fait mes humanités à Sint-Jan Berchmans. Il n’y avait que des garçons. Le titulaire de chacune des classes était encore un jésuite. Leur esprit et leur spiritualité m’ont beaucoup marqué. Il y en a d’autres : Jean-Luc Dehaene, Herman De Croo, Mario Monti, Mario Draghi, Guy Spitaels…

Que retenez-vous de l’enseignement des jésuites ?

Un esprit critique, une grande curiosité intellectuelle, de la rigueur, de la discipline. Sur le plan religieux, c’était plus compliqué. Lors de la préparation de ma communion solennelle, j’avais 12 ans, j’ai dit au père qui préparait notre retraite : "Je ne crois pas ce que vous m’avez dit." Il m’a répondu : "Tu viendras dans ma chambre…" Il m’a donné les 5 preuves de l’existence de Dieu établies par saint Thomas d’Aquin. Mais cela ne m’a pas convaincu car la foi n’est pas une question de rationalité : c’est une grâce, un don, une histoire d’amour. Pendant toute ma période de collège, je n’étais pas croyant. J’ai retrouvé la foi 15 ans plus tard. Mais on n’en parlait pas. On respectait les rites.

Quand vous est venu ce goût pour la politique ?

Très tôt, quand j’avais 10 ou 11 ans. Mon père avait travaillé au Centre d’études du CVP-PSC. Mais ce n’était pas un "politique" qui se battait. C’était un professeur. Dès 16 ans, j’ai fondé une section locale des CVP-jongeren. Au collège, mes amis me disaient : toi, tu deviendras ministre !