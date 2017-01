Nous entamons, aujourd’hui, une nouvelle série d’entretiens avec des personnalités du monde politique, économique, social, culturel.

Il ne s’agira pas, ici, de trouver la formule choc, la petite phrase assassine, le propos belliqueux. On ne cherchera pas à épingler la réponse au dernier tweet, la riposte sanglante à la dernière déclaration, le mot qui fera le buzz sur les réseaux sociaux. Nous voulons chercher, dans l’âme de nos interlocuteurs, la ressource profonde, l’étincelle, la particule qui inspire, qui est source de la réflexion et de l’action.

Régulièrement, en fonction de la disponibilité de nos interlocuteurs, nous chercherons à comprendre ce qui les motive dans leur engagement, ce qui les fait courir, ce qui les rend joyeux, ce qui les attriste. Ici ou ailleurs. Nous chercherons à savoir ce qu’ils veulent faire de leur vie, comment ils voudraient transformer le monde dans lequel ils ont décidé de s’engager. "Etats d’âme", c’est le nom de ce nouveau rendez-vous, tentera de voir ce qu’il y a derrière l’homme ou la femme. Première tentative de réponse avec le Premier ministre, Charles Michel.

Est-ce facile d’être heureux quand on est Premier ministre d’un pays aussi compliqué que la Belgique ?

Le bonheur n’est pas un sentiment permanent, ce sont des instants. Il y a des moments où l’on éprouve un sentiment de satisfaction, de plénitude, et c’est cela qui ressemble au bonheur. Quand on exerce une charge assez lourde, comme la mienne, il y a des moments de difficultés, de contrainte. Il y a des moments de frustration, d’impatience, d’injustice. Puis il y a des moments de satisfaction quand on a le sentiment d’accomplir des choses utiles.

Frustré ?

J’ai le sentiment que les choses devraient aller plus vite. Mais aussi que l’on devrait prendre le temps de mieux expliquer le fondement de certaines décisions ou réformes. Les dernières semaines, on a fait voter au Parlement 23 législations positives qui réforment notre système économique et social. On n’en parle pratiquement pas. En revanche, les médias se ruent sur des petites phrases et en font un feuilleton. Alors oui, cela engendre une forme de frustration. Mais la frustration n’est jamais suffisamment forte pour conduire au découragement.

Donc, c’est la faute des médias…

Je ne dis pas cela. Les médias sociaux, Facebook, Twitter, rendent complexes pour les hommes et femmes politiques et pour les journalistes la capacité de recul nécessaire. Cette immédiateté, cette concurrence médiatique rendent difficile le temps de l’analyse et du recul.

Partout, le populisme progresse. Comment lutter contre cette plaie des démocraties ?

Pour lutter contre le populisme, il faut engranger des résultats visibles et aussi oser dire les choses telles qu’elles sont. Mais on n’ose pas aborder certains thèmes qui deviennent des tabous et sont des sujets de préoccupation.

Croyez-vous en Dieu ?

Je me considère comme agnostique. Je me définis comme laïque au sens français du terme. Je considère que la neutralité des autorités publiques, de l’Etat est la condition pour la liberté personnelle de croire ou de ne pas croire. La liberté de culte ne peut fonctionner qu’à deux conditions : que chacun respecte la liberté de croire de l’autre. Et que l’on respecte cette idée, pour moi non négociable : la loi des hommes domine toujours la loi de Dieu.

Quelle est votre vie spirituelle ?

J’ai un parcours d’enfant, d’adolescent nourri, baigné par l’environnement chrétien. J’ai été élevé en partie par ma grand-mère maternelle qui était très croyante. Ma mère aussi. J’ai fait ma petite et ma grande communion ainsi que ma confirmation. Ces préceptes font partie de mes racines. Mais ensuite mes parents m’ont laissé le choix quand j’ai eu douze-treize ans. J’ai pu choisir le cours de religion ou de morale. J’ai choisi le cours de morale parce que j’avais envie d’avoir une autre ouverture. C’est là que j’ai été amené à me ranger dans la catégorie des agnostiques. Cela ne veut pas dire que je ne croie pas en Dieu, définitivement. Mais cela ne veut pas dire non plus que j’y croie.

Etes-vous tenté par la franc-maçonnerie ?

...