Abonnés Clément Boileau et Monique Baus

La Belgique connaît une pénurie de pièces d’un et deux centimes, sans possibilité d’en fabriquer de nouvelles. Hasard du calendrier, un projet de loi vise justement à arrondir les paiements en espèces à cinq centimes. Au fond, et si on les supprimait, ces petites pièces ?