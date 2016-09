Faut-il laisser son petit garçon s'habiller en tutu?

Opinions





Christine Sbolgi, mère de jumeaux, accueillante et chargée de la santé communautaire au sein de la maison médicale Globule:





NON

Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre, docteur en psychologie, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain:

"Si l’on encourage toutes les fantaisies, on va créer une société sans repères. Vous pouvez dire que je suis un vieux ringard, mais, selon moi, il faut mettre les limites quelque part."





C’est votre avis

Nous en avons débattu sur lalibre.be, hier. Voici quelques extraits:

"Ce qui me scandaliserait, c’est que l’on interdise à ce petit garçon de manifester sa sensibilité et son goût pour ce qu’il trouve joli, en toute simplicité. La sensibilité est, à mon sens, la plus précieuse des qualités humaines. D’autant plus à protéger dans un monde où les brutes voudraient à nouveau nous imposer leur pouvoir. Bonne chance à ce Petit Prince sensible de la photo." (Claudine Lenoir)

"Petit aussi mon fils a voulu ‘des trucs (soi-disant) de filles’ (jouet, vernis, bijoux). J’ai laissé faire. Mais je lui ai aussi expliqué que les gens risquaient de faire des réflexions… et je lui ai donné les contre-arguments." (Nathalie Jongen)

"Un garçon en robe, vous avez déjà vu cela vous ? Il faut être complètement fêlé ou magistrat, moine, avocat, pape, comitard, St-Nicolas, magicien… ou Lambique lorsqu’il dort…" (Cholo Pat)