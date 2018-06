Dans son dernier livre, le philosophe français Denis Moreau explique pourquoi il continue à défendre les positions d’une foi chrétienne assumée dans notre monde actuel. Et comment cette foi l’aide à mieux vivre. “On peut tout à fait être à la fois philosophe et croyant”, précise-t-il.

Denis Moreau sera l’invité du cycle des Conférences de “La Libre”, le mardi 19 juin, à 20h, dans les murs de “La Libre Belgique” (79 rue des Francs à 1040 Etterbeek).

Infos et réservations : jeparticipe@lalibre.be

Le tarif est de 8 euros pour les abonnés.