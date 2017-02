Une opinion de Assita Kanko, Conseillère communale MR à Ixelles.





Nous savons tous que l’eau est un produit vital. Dans le monde, une personne sur huit n’a pas accès à l’eau potable. En Belgique, techniquement nous avons accès à l’eau potable mais concrètement le coût de ce service est très lourd pour de nombreuses familles.

D’ailleurs, lors du dernier conseil communal à Ixelles et sur proposition, nous avons adopté une motion visant à mensualiser la facture d’eau. Il faut d’autres solutions en plus de celle-là bien sûr, et il y aura des défis au niveau de l’implémentation mais c’est une bonne proposition. Cette semaine, la presse révèle les revenus choquants d’Yvan Mayeur comme président de la structure de distribution d’eau, Vivaqua. Vous conviendrez que 56.000 € brut par an en plus d’un salaire de bourgmestre, cela fait beaucoup de liquidité alors que tant de ménages bruxellois sont à sec.

Nous qui connaissons la réalité du terrain, nous n’avons pas besoin d’un rapport pour savoir que de nombreux ménages tirent le diable par la queue. Mais les chiffres permettront peut-être de convaincre ceux qui vivent dans leur tour d’ivoire. La dernière étude de l’école de santé publique de l’ULB, soutenue par la Fondation Roi Baudouin, nous apprend cette année que 4 bébés bruxellois sur 10 naissent sous le seuil de pauvreté (moins de 867€) ce qui se situe largement au-dessus de la moyenne belge. Les parents isolés, hommes comme femmes, sont les plus touchés par cette situation de précarité.

Notre région doit permettre aux familles de s’épanouir, aux enfants de grandir dans la sérénité et la sécurité d’un foyer qui ne manque pas des produits de première nécessité. Il faut pour cela une vision de la société que nous voulons construire et une concentration sur les moyens pour y arriver. Il faut notamment promouvoir la région et ses atouts, améliorer sa mobilité et ses infrastructures pour que plus d’entreprises s’installent chez nous, financer sa police pour la sécurité de tous, soutenir ses entrepreneurs qui créent des emplois, accueillir efficacement la petite enfance pour que les mamans qui sont trop souvent confinées à ce rôle puissent plus facilement travailler et gagner leur vie, encourager la jeunesse en lui rendant ses rêves et la confiance, limiter le gaspillage en réfléchissant sur l’efficacité des institutions, augmenter la transparence en gommant l’opacité des structures et en réduisant le salaire des représentants communaux dans les intercommunales. Il faudrait même aller plus loin et privatiser certaines de ces structures tout en ayant des règles qui protègeront le consommateur, ce qui reste notre premier souci.

Il faut élaguer les salaires indécents



En attendant que Bruxelles ait un leadership digne de ce nom, et en y travaillant bien sûr, il faut élaguer les salaires indécent à la tête de Vivaqua. C’est un crachat au visage des familles qui découvrent que leur facture d’eau sert notamment à ça. Les communes membres de Vivaqua, dont la commune d’Ixelles, devraient exiger ce changement.

Sans doute l’impact d’une telle mesure ne permettra pas de réduire significativement la facture d’eau, mais, au moins, éthiquement, elle témoignera d’une certaine volonté de justice sociale, d’une solidarité dans le chef de nos élus.

Je ne cite pas ici le bourgmestre Yvan Mayeur en tant que personne mais en sa qualité de président de Vivaqua. Il faut réduire son salaire d’autant plus que les militants socialistes eux-mêmes sont embarrassés, et se souviennent sans doute des paroles d’André Cools « Nous avons peut-être pris les mauvaises habitudes de la bourgeoisie sans en avoir gardé les qualités ».

Quiconque veut vraiment servir les Bruxelloises et les Bruxellois au travers des structures publiques devrait le faire, mais sans agir à leur détriment.

Je pense aussi qu’il est grand temps que, face à la crise de confiance actuelle, la politique ait une autorité de contrôle indépendante capable de vérifier, de publier les audits et de sanctionner … tout en préservant bien sûr l’indépendance des politiques. Un tel contre-pouvoir garantirait une meilleure gouvernance et un minimum de cohérence dans le service public. Les citoyens ont raison de l’exiger chaque jour un peu plus.